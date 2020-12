Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei zog am Wochenende mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Ludwigslust-ParchimLudwigslust-Parchim (ots)

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Wochenende insgesamt 9 zum Teil erheblich alkoholisierte Fahrzeugführer gestellt. Zudem zog die Polizei zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr. Gegen 7 Fahrer wurden im Nachgang Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet, da sie mit über 1,1 Promille im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lagen. Betroffen waren neben Autofahrern auch ein Fahrradfahrer sowie der Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls, der am frühen Sonntagabend bei Lübz mit seinem Gefährt von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren war. Beim 51-jährigen deutschen Fahrer, der nach eigenen Angaben von einem im Gegenverkehr befindlichen Auto geblendet worden sein will, stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille fest. Fahrer und Gefährt blieben unversehrt.

Den höchsten am Wochenende gemessenen Atemalkoholwert von 2,25 Promille wies ein 57-jähriger deutscher Autofahrer auf, der nach einem Hinweis am Sonntagabend auf der BAB 24 bei Parchim von der Polizei gestellt wurde. Der Fahrer flüchtete bei einem Anhalteversuch nahe Neustadt-Glewe zunächst vor der Polizei. Einer zweiten Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei gelang es dann, das flüchtige Auto nach einigen Kilometern zu stoppen.

Noch bis Monatsende führt die Polizei im Rahmen der landesweiten Verkehrskampagne: "Fahren.Ankommen.LEBEN" schwerpunktmäßig Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch.

