Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wisch: Unfallflucht auf dem Lagedeich

Wisch (Kreis NF)Wisch (Kreis NF) (ots)

Am Freitag (13.11.20) stießen auf dem Lagedeich zwei entgegenkommende Fahrzeuge mit Ihren Seitenspiegeln zusammen. Gegen 06:30 Uhr fuhr eine Opelfahrerin von Rantrum in Richtung Wisch. In einer Rechtskurve kam ihr ein Pkw entgegen, der die Kurve schnitt. Der unbekannte Wagen fuhr anschließend weiter und müsste einen beschädigten Spiegel haben.

Der Unfallfahrer sowie mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedrichstadt zu melden (Tel.: 04881-2869920 oder Mail: friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de)

