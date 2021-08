Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Massive Überladungen bei Kontrollen; Soltau:Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt; Schwarmstedt: Autorennen provoziert - von Polizei gestoppt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.08.2021 Nr. 1

10.08./ Massive Überladungen bei Kontrollen festgestellt

Bad Fallingbostel: Bei der Kontrolle von zwei 3,5 t- Kleintransportern, gegen 07:15 Uhr und 15:40 Uhr, an der A 7 bei Fallingbostel, wurden sichtlich erhöhte Zuladungen festgestellt. Die beiden Fahrzeuge wurden jeweils Fahrzeugwaage zugeführt und dort gewogen. Hier staunten die Beamten nicht schlecht als sich das tatsächliche Gesamtgewicht der Kleintransporter zeigte. Das Fahrzeug eines 28-Jährigen wies ein Gesamtgewicht von 5760 kg auf, was eine Überladung von 64,5 Prozent (2260 kg) bedeutete. Bei dem zweiten kontrollierten Fahrzeug eines 21-Jährigen Fahrers, wurde eine Zuladung von 2540 kg festgestellt, davon allein eine Palette Kalksandsteine mit einem geschätzten Gewicht von 1200 kg. Damit war auch hier das Gesamtgewicht um 72,5 % des Zulässigen überschritten. Die Fahrzeugführer müssen nun mit Bußgeldern von 260 Euro und 495 Euro rechnen. Zudem wurde die Weiterfahrt bis zur Umladung untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass solche Kleintransporter oftmals schnell überladen sind. Gerade Privatpersonen, welche diese Fahrzeuge, zum Beispiel oftmals zu Umzügen anmieten, sollten sich vorher genau über die maximale Zuladung informieren, damit sie keine böse Überraschung bei einer Kontrolle erleben. Zudem haben Überladungen negative Einflüsse auf das Fahrverhalten. Der Bremsweg verlängert sich und das erhöhte Gewicht kann auch Reifen zum Platzen bringen.

10.08./Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Soltau: Eine 56-jährige Soltauerin fuhr unter Alkoholbeeinflussung mit ihrem Fahrrad auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Bahnhof. Sie stieß dabei gegen eine Bordsteinkante, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Alkoholtest der Frau ergab einen Wert von 2,43 Promille. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

10.08./Autorennen provoziert - Von Polizei gestoppt

Schwarmstedt: Ein 23jähriger Autofahrer fiel einer zivilen Funkstreife gegen 21:40 Uhr, in der Ortschaft Marklendorf auf. Dem Fahrer wurde in Richtung Schwarmstedt gefolgt. Dabei fährt dieser Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße mit bis zu 160 km/h und in Ortschaften bis zu 100 km/h. Gefährdet wurde durch die Fahrweise zum Glück niemand. In Schwarmstedt kann das Fahrzeug schließlich von den Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem gab der Mann an, dass er sich ein Rennen mit dem ihm folgenden Fahrzeug liefern wollte. Pech nur für ihn, dass es sich dabei um eine Polizeistreife handelte. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

