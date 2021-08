Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Leergutlager vollkommen ausgebrannt; Soltau: Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall; Munster: Wahlplakate in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

12.08 / Leergutlager vollkommen ausgebrannt

Wietzendorf: Um 02:11 Uhr wurde am Donnerstag ein Feuer am Getränkemarkt Am Sägenberg gemeldet. Dort brannte das Nebengebäude, das zur Lagerung von Leergut genutzt wurde. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wietzendorf konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, das Getränkelager war jedoch nicht mehr zu retten. Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beobachtungen, die mit dem Feuer in Zusammenhang stehen könnten, werden unter Tel.: 05191/93800 entgegengenommen.

11.08 / Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Soltau: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 07:20 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Neuenkirchen und Soltau. Kurz vor Wiedingen, in Fahrtrichtung Soltau, wollte der Fahrer eines schwarzen Skoda ein vor ihm fahrendes Lkw-Gespann überholen. Beim Ausscheren übersah er den bereits ihn überholenden schwarzen VW-Golf. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es kam auch noch zur Berührung des Lkw-Anhängers. Der 27-jährige Golffahrer aus Neuenkirchen musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schaden am Skoda beträgt etwa 5000 Euro, dessen 30-jährige Fahrzeugführer aus Visselhövede blieb unverletzt. Am Lkw-Anhänger entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Für die Zeit der Bergung musste die B 71 bis 08:00 Uhr gesperrt werden.

11.08 / Wahlplakate in Brand gesetzt

Munster: Am Mittwoch setzten Unbekannte gegen 20:40 Uhr vier an einer Straßenlaterne befestigte Wahlplakate im Dorf Ilster in Brand. Es entstand ein Sachen von 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

