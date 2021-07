Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle

Horhausen (WW) / Anhausen (ots)

Am Donnerstagvormittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in Horhausen (WW) eine Schulwegkontrolle und in Anhausen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ahndeten sie 2 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 2 Verstöße wegen verbotswidriger Handybenutzung während der Fahrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell