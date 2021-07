Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Beteiligter Fahrradfahrer und Zeuge gesucht

Anhausen (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich um 07:35 Uhr im Einmündungsbereich Huschweg / Neuwieder Straße in Anhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Im Einmündungsbereich übersah eine 56-jährige PKW Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, trug ein T-Shirt und eine Shorts. Er fuhr mit einem City-Bike davon. Dem Fahrradfahrer wurde von einem bisher unbekannten Unfallzeugen eine Visitenkarte ausgehändigt. Der Unfallzeuge und der beteiligte Fahrradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell