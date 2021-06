Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand im Ligusterweg - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ligusterweg,

27.06.2021, 01.09 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Nachdem es in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand im Einkaufszentrum Schwarzer Berg gekommen ist, sind die polizeilichen Ermittlungen angelaufen. Am Montagnachmittag führte das zuständige Fachkommissariat zusammen mit Sachverständigen eine spezialisierte Brandortbegehung durch. Durch einen Sachverständigen wurde die Schadenshöhe auf etwa 2.000.000 Euro geschätzt. Ein abschließendes Ergebnis liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Nachdem Teile des Schutts beseitigt wurden, wird eine weitere Begehung durchgeführt. Erst dann werden vermutlich erste Feststellungen zur Brandursache möglich sein. Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei sucht schon jetzt nach Zeugen, die in der Brandnacht Beobachtungen rund um den Brandort gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

