POL-HK: Schlimmeres verhindert

In Munster kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße zu einem Feuer, das sich recht schnell in Richtung Dachstuhl entwickelte. Aufgrund des schnellen Eintreffens der Feuerwehr konnte ein ernsthaftes Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Eine 37-jährige Nachbarin des brandbetroffenen Balkons musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden, da sie die giftigen Dämpfe eingeatmet hatte, konnte jedoch vor Ort belassen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

