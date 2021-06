Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Fahrraddiebstahl

Da wollte ein 75 Jahre alter Mann am heutigen Freitag (11. Juni) das schöne Wetter mal ausnutzen und stellte dabei den Diebstahl seines Fahrrades fest. Er hatte das grüne Mountainbike Ende März in den Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses im Fuchsweg abgestellt. Wo ist also seit Ende März/Anfang April bis heute ein grünes Mountainbike "neu" aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wehrda - Mofafahrer unter Drogeneinfluss

Nach einem auf THC positiv reagierenden Drogentest war die Fahrt mit seinem Mofa für einen 34Jahre alten Mann am Freitag, 11. Juni, um 13.50 Uhr zu Ende. Er musste das Zweirad in Wehrda stehenlassen und konnte die Polizeistation erst nach der Blutprobe wieder verlassen.

Martin Ahlich

