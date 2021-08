Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Serie von Autoaufbrüchen im Hammfeld - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag (13.08.), 19:30 Uhr, bis Samstag (14.08.), 11:30 Uhr, ereignete sich auf Parkplätzen im Bereich Hammfeld eine Serie von Autoaufbrüchen.

Bei dreizehn Fahrzeugen schlugen Unbekannte die Seitenscheiben ein, vielfach durchsuchten sie Innenräume und Handschuhfächer und entwendeten Wertsachen. An der Schanzenstraße waren vier, am Hammfelddamm ebenfalls vier und an der Carl-Schurz-Straße fünf Autos betroffen.

Ein Zeuge beobachtete Samstagnacht gegen 02:00 Uhr am Hammfelddamm zwei Männer beim Einschlagen einer Autoscheibe. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer soll groß und dünn sein. Er habe kurze Haare und sei circa 30 Jahre alt. Während der Tat trug er Handschuhe. Der andere Mann soll klein und dick sein . Er habe ebenfalls kurze Haare und sei circa 35 Jahre alt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

