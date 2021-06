Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Käfertal

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr kam es im Planetenweg, im Mannheimer Stadtteil Käfertal, zu einem Brand. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Wäschetrockner im Keller des Gebäudes, aus technischer Ursache, in Brand geraten. Ein 76-jähriger Bewohner des Hauses, der noch versucht hatte den entstehenden Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, wurde hierbei verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

