Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer am frühen Sonntagnachmittag wurden beide Radler leicht verletzt. Ein 59-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Trübnerstraße in Richtung der Straße "Im Weiher". In Höhe der Einmündung zur Tischbeinstraße stieß er, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Dabei stürzte der 59-Jährige über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Auch die Frau stürzte zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen an Schulter, Arm und Hand sowie am Ohr. Beide Beteiligten wurden zur Behandlung ihn ein Krankenhaus eingeliefert. Inwiefern Sachschaden entstanden war, ist derzeit unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell