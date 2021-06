Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim/Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch und Diebstahl - Geschädigter trifft auf Täter - Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim/Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Feudenheim. Der Unbekannte drang kurz nach 20 Uhr durch die offenstehende Haustür in das Anwesen in der Heilbronner Straße ein. Durch eine unverschlossene Tür gelangte er in die Kellerräume und durchwühlte dort einige abgestellte Kartons. Ein Hausbewohner, der sich ebenfalls in den Keller begeben hatte, traf dabei auf den Mann und sprach ihn an. Daraufhin gab dieser zu verstehen, dass er für einen Nachbarn etwas aus dem Keller holen wollte und entfernte sich eilig aus dem Haus. Er flüchtete schließlich in Richtung Hauptstraße.

Gegen 22.40 Uhr meldete eine Zeugin einen weiteren Einbruch in ein Anwesen in der Dammstraße in Ilvesheim. Diese hatte auf der Aufzeichnung ihrer Videoüberwachungskamera festgestellt, dass sich ein unbekannter Mann der Haustür genähert und mit einem Klappmesser am Schließzylinder der Haustür herumgestochert hatte. Nach rund einer Minute hatte er sein Vorhaben, ins Haus einzudringen, erfolglos abgebrochen und war geflüchtet.

In beiden Fällen konnte exakt die gleiche Personenbeschreibung erlangt werden:

- Ca. 180 cm groß - Normale bis kräftige Figur - Blonde lange Haare, zum Zopf gebunden - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Sprach akzentfreies Hochdeutsch - Trug eine schwarze Jogginghose und einen grauen Pullover - Hatte einen grau/roten Rucksack der Marke Völkl bei sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu

