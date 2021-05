Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Volvo gerät ins Rollen- Fahrer wird leicht verletzt

Schwelm (ots)

Ein 78-jähriger Schwelmer beabsichtigte am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, seinen Volvo auf der Ehrenberger Straße umzuparken. Als er sich mit seinem Körper zur Hälfte im Fahrzeug befand, machte sich der Pkw selbstständig und geriet ins Rollen. Der Volvo rollte die Ehrenberger Straße in Richtung Untermauerstraße herunter. Der 78-Jährige versuchte durch Lenken sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, dabei stieß er gegen einen am rechten Fahrbandrand geparkten Hyundai. Dieser wurde gegen den vor ihm geparkten VW geschoben. Der Volvo rollte weiter und kam an einer Steinmauer zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht, nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen konnte er jedoch wieder entlassen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell