Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Brände am Sonntagmorgen

Hattingen (ots)

Am Sonntagmorgen zündeten Unbekannte zwei Altkleidercontainer in der Hattinger Innenstadt an. Gegen 04:00 Uhr meldeten Passanten den Brand eines Containers an der Wülfingstraße. Nachdem die Feuerwehr den Brand löschte, wurde gegen 07:30 Uhr, ein weiterer Brand eines Kleidercontainers an der Roonstraße gemeldet. Auch hier brannte der Inhalt des Containers vollständig ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Täter gibt es bislang keine.

