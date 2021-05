Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hattinger auf der Bochumer Straße angegriffen

Hattingen (ots)

Ein 40-jähriger Hattinger fuhr am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Rad-und Gehweg der Bochumer Straße in Richtung Bochum. Auf dem Weg wurde er durch insgesamt vier junge Erwachsene angehalten. Eine der Personen trat dem Hattinger gegen den Brustkorb, so dass er zu Boden fiel. Der Täter habe dann den am Boden liegenden Geschädigten mit einem faustgroßen Stein beworfen. Daraufhin seien die Personen die Dahlhauser Straße in Richtung Bochum-Linden geflüchtet. Der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: 1,90 m groß, schlanke Statur, 18-19 Jahre alt, blonde Haare, oben länger, Seiten kurz. Er trug einen schwarzen Pullover und eine Jeanshose. Eine weitere Person, die neben dem Täter stand, konnte wie folgt beschrieben werden: 1,70 m groß, schlanke Statur, 18-19 Jahre alt, braune Haare, Pottschnitt mit Mittelscheitel. Die übrigen beiden Personen konnten durch den Geschädigten nicht beschrieben werden. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Stein wurde sichergestellt. Die Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ.

