Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 22.05.2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 49 jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Opel den Parkplatz des Marktkauf. In Höhe des Getränkemarktes übersah er einen 45 jährigen Ennepetaler, welcher als Fußgänger den Getränkemarkt verließ. Der 49 Jährige stieß gegen den Einkaufswagen des 45 Jährigen, wodurch dieser leicht am Knie verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell