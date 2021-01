POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 07:45 Uhr: Schwäbisch Hall - Forntalzusammenstoß, Michelbach - Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Frontal zusammen gestoßen

Ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag, um 12:00 Uhr, in Schwäbisch Hall-Bibersfeld, die Straße "Am Kressbach" in Richtung Luckenbacher Straße. Er schnitt hierbei eine Linkskurve und stieß mit einer entgegenkommenden, 18-jährigen VW Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 09:45 Uhr und 13:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein geparktes Auto. Der blaue Opel Astra stand in Gschlachtenbretzingen, in der Rudorf-Then-Straße. An dem Auto entstand ein Schaden von 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall, unter der Telefonnummer 0791/4000 entgegen.

