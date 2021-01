Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 07:45 Uhr: Korb - Fußgänger angefahren, Welzheim - Polizeibeamten angegegriffen

AalenAalen (ots)

Korb: Fußgänger angefahren

Ein 50-jähriger Lenker eines BMW befuhr am 05.01.2021, gegen 14.30 Uhr, die Waiblinger Straße aus Richtung Waiblingen kommend in Richtung Ortsmitte Korb. Am Fußgängerübergang auf Höhe der Karl-Schick-Straße übersah er einen 28-Jährigen, welcher im Begriff war die Straße zu Fuß zu überqueren und erfasste diesen. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 2 000 Euro.

Welzheim: Polizeibeamten angegriffen

Am 05.01.2021, gegen 21.30 Uhr, konnten durch Polizeikräfte trotz Ausgangsbeschränkung in einer Parkanlage in der Schorndorfer Straße in Welzheim zwei Personen festgestellt werden. Bei Erkennen der Polizei versuchten sich die Zwei der Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle griff einer der Beiden, ein 19-jähriger Mann, unvermittelt einen Polizeibeamten an und schuppste diesen. Bei einer folgenden Durchsuchung des Täters konnten zudem illegale Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

