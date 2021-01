Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Ostalbkreis: (ots)

Oberkochen: Unfall am Fußgängerüberweg - Unfallzeugen gesucht

Eine 38-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag kurz vor 10 Uhr die Aalener Straße ortseinwärts. Eine parallel auf dem Gehweg laufende Fußgängerin trat nach der Einmündung Schubartweg bei einem dortigen Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn um diese zu queren. Die 38-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr anhalten und stieß mit der 84-jährigen Fußgängerin zusammen, die hierbei schwer verletzt wurde. Sie musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Verkehrspolizei Aalen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Unfallzeugen sollten sich nun bitte zur Klärung des Unfallgeschehens unter Tel. 07904/94260 melden.

Ellwangen: Einbruch

In der Ihnbergstraße in Pfahlheim wurde zwischen Montag und Dienstag in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen. Ob daraus Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Tannhausen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07964/330001 entgegen.

