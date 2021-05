Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fünf Pkw aufgebrochen

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021 gab es für fünf Fahrzeugbesitzer in Hattingen-Holthausen ein böses Erwachen. In der Nacht hatten bisher unbekannte Täter deren Fahrzeuge geöffnet und Multimediasysteme sowie Airbags entwendet. In allen Fällen waren ausschließlich BMW-Modelle betroffen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell