POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Herdecke (ots)

Am 23.05.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 73 jähriger Herdecker mit seinem Tretroller die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Im Bereich einer Engstelle übersah er eine entgegenkommende 83 jährige Hagenerin. Die Hagenerin kam zu Fall und verletzte sich an der Hand. Sachschaden enstand nicht.

