Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Papageien sind wieder da

Ennepetal (ots)

Die am 17.05. gestohlenen Papageien sind wieder da. Ein Unbekannter stellte vier der Tiere am Samstag (22.05) in einem Karton vor einer Tierarztpraxis in Wuppertal ab. Die Tierärztin suchte daraufhin die Polizeiwache in Wuppertal-Barmen auf und gab die Papageien dort ab. Der Tierpfleger wurde verständigt und konnte die Vögel als die Gestohlenen identifizieren. Nicht bei den Tieren befand sich der Graupapagei Charly. Es wird vermutet, dass das Tier aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen den Diebstahl nicht überlebt haben könnte.

