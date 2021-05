Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Messerangriff auf Bahngleis

Schwelm (ots)

Ein 48-jähriger Schwelmer wurde am Sonntagmorgen am Schwelmer Bahnhof durch einen Messerangriff leicht verletzt. Gegen 10:00 Uhr sprach der Schwelmer einen Mann auf dem Bahnsteig an, als dieser nahe der Bänke auf den Boden urinierte. Nachdem sich der Geschädigte von dem Tatverdächtigen abwendete, um seinen Zug zu erreichen, griff der Mann ihn unvermittelt mit einem Teppichmesser an. Der Schwelmer schützte sich mit seiner rechten Hand und erlitt dort eine Schnittverletzung. Der Angreifer, ein 62-jähriger Mann aus Mönchengladbach, konnte durch die hinzugerufene Polizei auf dem Gleis angetroffen werden. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 62-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schwelmer wurde währenddessen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

