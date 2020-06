Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin wird bei Unfall verletzt (03.06.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es gegen 10 Uhr in der Oskar-Bürkle-Straße. Eine 73-jährige Radfahrerin bog von der Josef-Zähringer-Straße in die Oskar-Bürkle-Straße ein. Hierbei geriet sie leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Suzuki einer 64-Jährigen. Die Radfahrerin, die einen Fahrradhelm getragen hatte, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Fahrerin des Suzuki Ignis blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

