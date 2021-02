Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Gewinnspielbetrüger

Meinerzhagen (ots)

Die Taschendiebe waren wieder unterwegs. Am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr wurde eine 83-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Sie hatte ihr Portemonnaie während des Einkaufs in ihrer Handtasche verstaut. An der Kasse des Discounters stand sie jedoch plötzlich ohne Geld, Papiere und Bankkarte da. Sie kann sich nicht daran erinnern, beim Einkaufen bedrängt worden zu sein. Die Polizei warnt weiter vor Dieben insbesondere in Discountern. Kunden sollten ihre Wertsachen z.B. in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verstauen.

Bereits am 28. Januar hat sich eine 57-jährige Meinerzhagenerin am Telefon ein kostenpflichtiges Abo aufdrängen lassen. Der Anrufer überrasche sie mit der Nachricht, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Zu dem Gewinn gehöre jedoch das kostenpflichtige Abo. Sie willigte ein und gab ihre Kontodaten durch. Bei einem zweiten Anruf bestätigte sie die Daten. In der vergangenen Woche las sie in den Medien von der Betrugsmasche und erstattete am Freitag Anzeige wegen Betrugs.

Die Polizei warnt weiter: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen - schon gar kein "kostenpflichtiges Abo". Geben Sie am Telefon keine Daten preis! Für Verträge am Telefon gelten besonders lange Widerrufsfristen. Verbraucherzentralen geben dazu weitere Tipps. Bereits erfolgte Abbuchungen lassen sich stornieren. Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihrer Bank auf.

