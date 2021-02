Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Sägen, Laubbläser, Heckenscheren

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in ein Gerätelager auf dem Friedhof Am Roggenhagen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Sicherheitsgitter heraus, zerschlugen eine Fensterscheibe und drangen in das Gebäude ein. Sie durchwühlten die Räume, brachen einen Spind auf, hebelten eine verschlossene Metalltür auf und entwendeten diverse hochwertige Gartenarbeitsgeräte, darunter drei Motorsägen, Tischkreissäge, Laubbläser, Heckenscheren, Flex und Schubkarre. Ein Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr Krach vom Gelände des Friedhofs gehört. Die Geräusche könnten mit dem Einbruch zusammenhängen.

Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0.

