Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Supermarkt

Halver (ots)

Weil sie zufällig zwischen den Warenregalen aneinander gestoßen waren, verpasste ein 39-jähriger Mann am Freitagnachmittag einem 61-jährigen Kunden einen Faustschlag, packte ihn am Kragen und drückte ihn gegen ein Regal. Die beiden Männer gerieten gegen 17.50 Uhr in dem Discounter an der Bahnhofstraße aneinander. Über den weiteren Verlauf gehen die Schilderungen auseinander. Allerdings sprechen die Verletzungen beider Männer für den folgenden Verlauf. Demnach stellte der 61-Jährigen den jüngeren Mann zur Rede wegen des Remplers. Darauf verpasste ihm der 39-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht, packte ihn am Kragen seiner Oberbekleidung und stieß ihn gegen das Warenregal.

Der 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 39-Jährigen.

