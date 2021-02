Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (32/2021) Unfall in Kurve auf K 45 - Außenspiegel beschädigt - Polizei Friedland sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen), Kreisstraße 45 in Fahrtrichtung Etzenborn Donnerstag, 21. Januar 2021, gegen 09.35 Uhr

GLEICHEN (mb) - Bei einem Unfall im Begnungsverkehr wurde bereits am Morgen des 21. Januar 2021 auf der K 45 der linke Außenspiegel eines VW Caddy beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in einer Rechtskurve vor der Ortschaft Etzenborn.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 32 Jahre alter Mann gegen 09.35 Uhr mit seinem VW Caddy die K 45 in Richtung Etzenborn, als ihm in der Kurve ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam, welcher vermutlich zu weit nach links auf den Gegenfahrstreifen geriet. In der Folge touchierten sich die beiden Pkw an den Außenspiegeln. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell