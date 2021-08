Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision mit Hauswand - Unfallflucht nach Alkoholfahrt scheitert

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (14.8.), gegen 23:30 Uhr, meldeten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in Hemmerden. Ein Auto mit polnischen Kennzeichen sei mit mehreren Personen besetzt gegen eine Hauswand an der Pfannenstraße gefahren und dann in Richtung Kirchplatz fort.

Tatsächlich konnten alarmierte Streifenbeamte das Auto und seine drei offensichtlich alkoholisierten Insassen kurz darauf stellen.

Die Polizisten konfrontierten den 23-jährigen Autofahrer mit den Vorwürfen der Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholkonsum, der Verkehrsunfallflucht und dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorweisen.

Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Test bestätigte den Verdacht auf Amphetamin. Blutproben zur Beweisführung im folgenden Strafverfahren wurden fällig.

