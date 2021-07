Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf -- Vandalismus auf dem Golfplatz ++

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf - Erneuter Vandalismus auf dem Golfplatz

Bereits in der letzten Woche kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Golfplatz des "Golfclub Königshof Sittensen e. V." in Sittensen. Dabei beschädigten bisher unbekannte Täter Hinweistafeln und Anlagen des Golfclubs. Die Schadenshöhe betrug etwa 1000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche randalierten vermutlich dieselben Täter erneut auf dem Gelände des Golfclubs. Dieses Mal wurden Hinweisschilder und Zäune beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich hierbei auf ca. 2000 Euro Seitens des Golfclubs wird nun erwägt, Überwachungskameras zu installieren. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizeistation Sittensen unter der Telefonnummer 04282/59 41 40 zu melden.

