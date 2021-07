Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Hubschraubereinsatz bei Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf +++

Rotenburg (ots)

Visselhövede. Am Montagabend kam es im Raum Visselhövede-Rosebruch-Hemslingen zu einer Verfolgungsfahrt bei der neben Streifenwagen mehrerer Dienststellen auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Ein 32-jähriger Ahausener hatte sich im Ortskern von Visselhövede mit seinem schwarzen Porsche Cayenne mit angehängtem Anhänger gegen 21:15 Uhr einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen versucht. Der Porschefahrer befuhr bei seiner Flucht mehrfach die B440 Richtung Rotenburg, die K 210 über Rosebruch und Bellen bis zur B71 sowie die K 223 von Söhlingen Richtung Rosebruch. Dabei wurden nach Feststellungen der verfolgenden Streifenwagenbesatzungen in Hemslingen möglicherweise zwei Fußgänger und an der B440/K210 ein landwirtschaftliches Gespann gefährdet. Weiter überholte der Porschefahrer mehrere Fahrzeuge mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Der Porsche wurde schließlich in einem Getreidefeld abgestellt aufgefunden, der Fahrer konnte ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere durch den Porsche gefährdete Verkehrsteilnehmer, um Kontaktaufnahme mit der Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470.

