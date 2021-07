Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Angebliche Plantagenbesitzerin bietet falsches Erbe an ++ Diebe stehlen Baggerschaufel ++ Jugendliche beschmieren Stromverteilerkasten ++ 48-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Angebliche Plantagenbesitzerin bietet falsches Erbe an Bremervörde. Unbekannte Betrüger haben sich am Mittwoch bei einem 36-jährigen Bremervörder gemeldet. Über Facebook und WhatsApp teilte ihm eine angebliche Plantagenbesitzerin mit, dass sie schwer an Krebs erkrankt sei. Die Frau habe keine Erben und würde 250.000 Euro verschenken. Dazu benötige sie seine Kontodaten. Dann meldete sich der angebliche Rechtsanwalt der Frau über Telefon und bat um das Foto vom Personalausweis, damit eine Schenkungsurkunde gefertigt werden könne. Der 36-Jährige fiel nicht auf den Schwindel herein und brach den Kontakt ab. Diebe stehlen Baggerschaufel Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle in der Ludwig-Elsbett-Straße eine Baggerschaufel gestohlen. Die Täter montierten das Anbauteil von einem Bagger ab und transportierten es mit einer Sackkarre vermutlich zu einem Fahrzeug. Damit machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über zweitausend Euro aus. Jugendliche beschmieren Stromverteilerkasten Gnarrenburg. Fünf noch unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht am Donnerstagabend in der Hermann-Lamprecht-Straße einen Stromverteilerkasten mit grüner Farbe besprüht zu haben. Als ein Zeuge die dunkel gekleideten, jungen Leute darauf angesprochen habe, seien drei von ihnen zu Fuß und zwei mit ihren BMX-Rädern geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizei in Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0. Radfahrer übersehen Gnarrenburg. Am Mittwochmittag ist ein 50-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte gegen 12 Uhr mit ihrem Skoda von einem Grundstück fahren wollen und dabei den von rechts auf dem Radweg kommenden Radler vermutlich übersehen. Der 50-jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp eintausend Euro. 48-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt Gnarrenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Hindenburgstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 48-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf verkehrsbedingt halten müssen. Ein nachfolgender 56-jähriger Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell