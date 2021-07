Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kleinlaster mit Dämmmaterial war überladen ++

Rotenburg (ots)

Kleinlaster mit Dämmmaterial war überladen ## Fotos in der digitalen Pressemappe ## Halvesbostel/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochabend die Fahrt eines 41-jährigen Mannes in einem Kleintransporter auf der Hansalinie A1 gestoppt. Das Fahrzeug war den Beamten gegen 18.30 Uhr im Bereich Halvesbostel in Richtung Hamburg aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle blickten die Polizisten auch in den Laderaum des Lastwagens und fanden dort neun ungesicherte Rollen Dämmmaterial. Da sich der Verdacht einer Überladung ergab, ging es mit dem Fahrzeug auf eine Waage. Dort bestätigte sich der erste Eindruck. Mit über 1000 Kilogramm zu viel an Bord hatte der Fahrer die zulässige Ladung um 32 Prozent überschritten. Die Fahrt war für den 41-Jährigen hier zu Ende. Er muss am Donnerstag einige Rollen entladen und die restlichen Rollen besser sichern.

