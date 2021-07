Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Love-Scamming - Frau fällt im Internet auf Liebesbetrüger herein ++ Auf der Hansalinie A1 - Betrunken in die Schutzpanke ++ 61-Jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Lovescamming - Frau fällt im Internet auf Liebesbetrüger herein Bremervörde. Eine Frau aus dem Nordkreis ist in den vergangenen Wochen Opfer eines Liebesbetrügers geworden. Im Internet hatte sie den Unbekannten kennen und wohl auch lieben gelernt. Schnell entwickelte sich eine vertraute Beziehung, in deren Folge der Mann auf ein finanzielles Problem zu sprechen kam. Er sei derzeit auf einer UN-Mission im Ausland und benötige dringend viertausend Euro für einen Flug nach Deutschland. Zunächst sollte das Geld auf ein kanadisches, später auf ein deutsches Konto überwiesen werden. Zusätzlich übermittelte die Frau den Code für eine Gutscheinkarte über zweihundert Euro. Jetzt, nachdem der Schwindel platzte, ist nicht nur der "Romeo", sondern auch das Geld weg. Baumaschinen vom Lagerplatz gestohlen Oerel. Ende vergangener Woche haben unbekannte Täter auf einem Lagerplatz an der Straße Am Mühlenberg Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag kletterten sie zunächst über einen Bauzaun auf das Gelände. Dann schlugen sie die Heckscheibe eines Lkw ein, der zur Sicherung vor drei Containern stand. Die Unbekannten lösten die Handbremse und schoben den Laster beiseite. Dann brachen sie die Container auf und nahmen eine Bohrmaschine, eine Pumpe und einen Rüttler mit. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Deshalb bittet die Bremervörder Polizei Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise. Auf der Hansalinie A1 - Betrunken in die Schutzpanke Elsdorf/A1. Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Montagabend auf der Hansalinie A1 unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Mercedes kurz vor der Anschlussstelle Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als er in die Mittelschutzplanke fuhr. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Beamten, dass der 43-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Beobachtung im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro. Diebstähle an Fahrrädern - Polizei bittet um Hinweise ## Foto in der digitalen Pressemappe ## Bothel. Die Beamten der Polizeistation Bothel ermitteln derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen und Diebstählen an Fahrrädern. In der vergangenen Woche ist es am Freibad zu mindestens drei Taten gekommen. Bei einem Tatverdächtigen fand die Polizei drei abnehmbare Fahrradscheinwerfer. Sie können aber noch keinem Geschädigten zugeordnet werden. Deshalb bittet die Polizei die Eigentümer, die ihre gestohlenen Lampen erkennen, sich unter Telefon 04266/95568-0 zu melden. 61-Jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt Veersebrück. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 75 / K 224 ist am Montagabend ein 61-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte gegen 18.20 Uhr die Vorfahrt des Radlers missachtet und ihn angefahren. Bei der Kollision zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. Lkw aufgebrochen Stuckenborstel. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht in der Marie-Curie-Straße einen Lkw zu stehlen. Sie brachen das Führerhaus des DAF auf, scheiterten jedoch daran, den Laster zu starten. Im Fahrzeuginneren fiel ihnen Bargeld und der Personalausweis und der Führerschein des Fahrers in die Hände. Damit verschwanden sie unerkannt. Polizei findet Uhr bei Durchsuchung - Wer ist Eigentümerin? ## Foto in der digitalen Pressemappe ## Sottrum. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines beschuldigten Mannes in der Samtgemeinde Sottrum haben Beamte der Rotenburger Polizei Anfang Juli eine auffällige, weiße Damenuhr der Marke Azoza gefunden. Der Beschuldigte gibt an, dass er sie gefunden habe. Jetzt fragen die Ermittler:" Wem gehört diese Uhr?" Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0. Junger Radfahrer von Auto angefahren Zeven. Am Montagmittag ist ein 11-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Poststraße verletzt worden. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte den Jungen kurz nach 13 Uhr vermutlich übersehen, als sie mit ihrem BMW von der Poststraße auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Radler kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an seinem Bein zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering. Zeugin beobachtet Unfallflucht Bremervörde. Durch die Beobachtung einer aufmerksamen Zeugin hat die Bremervörder Polizei am Montag eine Unfallflucht schnell aufklären können. Gegen 8.45 Uhr sah die Frau, wie eine ältere Autofahrerin in der Wesermünder Straße rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Beim Rangieren kollidierte sie mit einem geparkten Opel Astra. Dabei entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Unfallverursacherin fuhr fort und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf einige hundert Euro. Über das von der Zeugin abgelesene Kennzeichen konnte die Polizei eine 79-jährige Frau ermitteln. Sie muss sich wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

