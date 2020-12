Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunkene randalieren

Am Dienstag nahm die Poliziei in Uhingen zwei Randalierer in Gewahrsam.

UlmUlm (ots)

Zeugen meldeten der Polizei zwei renitente Männer in der Oberdorfstraße. Die versuchten Gewaltsam in ein Wohnhaus zu gelangen. Hintergrund dürften wohl Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Beim Eintreffen der Polizisten standen 35 und 36 Jahre alten Männer vor dem Gebäude und schrien herum. Der 35-Jährige blutete an der Hand. Er hatte sich wohl beim Versuch in das Haus zu gelangen verletzt. Er ließ sich nicht beruhigen. Den Anweisungen der Polizisten kam er nicht nach und musste daher in Gewahrsam genommen werden. Dagegen widersetzte er sich massiv und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Bei der Gewahrsamnahme trat er nach den Polizisten. Dabei erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Auch der 36-Jährige kam mit auf das Polizeirevier da er sich nicht ausweisen konnte. Alkomattests ergaben, dass beide Männer stark betrunken waren.

+++++++ 2242690

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell