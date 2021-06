Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Nicht auf den Verkehr achtete am Donnerstag in Herbrechtingen ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 80-Jährige stand mit seinem Mercedes in der Herbrechtinger Straße. Er bog nach links in die Mergelstetter Straße ab. Von der Adenauer Straße kam ein 52-Jähriger und fuhr geradeaus in Richtung Herbrechtinger Straße mit seinem Lkw und hatte Vorrang. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Mercedes des 80-Jährigen musste abgeschleppt werden.

