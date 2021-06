Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Autofahrer ohne Gurt

35 nicht angegurtete Autofahrer ertappte die Polizei am Donnerstag Vormittag in der Region.

Ulm (ots)

Mehrere Kontrollen führte die Polizei am Donnerstag Vormittag in der Region durch. Dabei legten die Polizisten einen Schwerpunkt auf nicht angegurtete Autofahrer. Insgesamt 35 Fahrzeuglenker ohne Sicherheitsgurt ertappten die Beamten in verschiedenen Kommunen: Heidenheim (11), Bad Buchau (7), Uhingen (7), Erbach (5), Ulm (5).

Die Polizei appelliert an das Anlegen von Gurten. Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

