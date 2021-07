POL-ROW: Einbruch in Tankstelle ++ Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen ++ Täter überrascht ++ Kurioser Fahrradfund

Einbruch in Tankstelle

Sottrum - Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Samstagnacht in den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in Sottrum an der Bremer Straße ein und nahmen mehrere Stangen Zigaretten an sich. Gegen 02:42 Uhr löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Einbrecher hatten die Schiebetür des Verkaufsraumes aufgebrochen und sich im Innenraum an Zigarettenstangen bedient. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten sie vermutlich mit einem Auto in Richtung der Autobahn 1 fliehen. Wie viele Zigaretten die Diebe erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Bremervörde - Ein unbekannter Dieb klaute am Samstagmittag einer 71-Jährigen Dame beim Einkaufen die Geldbörse. Die Dame hatte ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel im Einkaufswagen liegen. Diese Gelegenheit nutzte der Täter und langte zu. Neben diversen Personaldokumenten gelangte so auch ungefähr 200 Euro Bargeld in seinen Besitz.

Täter überrascht

Bremervörde - In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein bislang nicht bekannter Täter in der Bergstraße einen Campingkühlschrank von einer Terrasse zu klauen. Der Anwohner bemerkte gegen Mitternacht den Schein der Taschenlampe und schaltete geistesgegenwärtig das Licht im Haus ein. Der Dieb ließ daraufhin den Kühlschrank fallen und verschwand.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Rotenburg - Die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher aus, um bei einem Einfamilienhaus in Rotenburg die Terrassentür aufzubrechen und Schmuck zu entwenden. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und kamen so in das Haus. Sie durchsuchten es nach Diebesgut und erbeuteten Schmuck im Wert von bislang nicht bekannter Höhe. Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

Sachbeschädigung von Wahlwerbung

Rotenburg, Fintel - Im gesamten Stadtgebiet von Rotenburg und im Ortskern von Fintel kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Beschädigungen von diversen Wahlplakaten. Die unbekannten Täter rissen Wahlplakate von Laternen und schmissen sie durch die Gegend. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die unbekannten Täter ein. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

Auffahrunfall auf der A1

Gyhum - In Höhe der Ortschaft Nartum kam es am Sonntag gegen 12:00 Uhr auf der A1 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Die 41-Jährige Fahrerin eines VW T-ROC war mit ihrer 18-Jährigen Beifahrerin in Richtung Hamburg auf der Hansalinie unterwegs. Als sie wegen stockenden Verkehrs bremsen musste, wird dies von einem hinter ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer übersehen. Der 56-Jährige Däne kann einen Aufprall nicht mehr verhindern und kracht mit seinem Fiat 500 in das Heck der 41-Jährigen. Die 18-Jährige Beifahrerin der vorausfahrenden wird leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro.

Kurioser Fahrradfund

Bremervörde - Anwohner der Neuen Straße haben am Sonntagabend einen Mann dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad in einem Gebüsch versteckt hat und anschließend verschwand. Dies kam ihnen komisch vor und sie alarmierten die Polizei. Die Beamten überprüften das Fahrrad. Dies war jedoch nicht als gestohlen gemeldet. Das Fahrrad wurde daher zunächst zur Dienststelle mitgenommen. Ein Hinweis auf den Eigentümer gibt es bislang nicht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein orange-silbernes Mountainbike der Marke TREK in 26 Zoll Größe. Wem ein solches Fahrrad abhandengekommen ist, der melde sich beim Polizeikommissariat Bremervörde.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Zeven - Im Ortsteil Brüttendorf ging den Polizeibeamten des Kommissariats Zeven am Samstagmittag ein 19-Jähriger Fahranfänger ins Netz, der Auffälligkeiten für Drogenkonsum zeigte. Bei einer Polizeikontrolle an der Rotenburger Straße entdeckten die Beamten den mutmaßlichen Einfluss von berauschenden Mitteln. Der junge Mann versuchte bei einem Urintest noch die Beamten mit falschem Urin hinters Licht zu führen. Die geschulten Beamten durchschauten den Trick jedoch und führten einen weiteren Test durch. Dieser zeigte dann schnell eine Beeinflussung durch Kokain und THC an. Die Weiterfahrt war hiermit beendet und der junge Mann musste eine Blutprobe auf der Dienststelle abgeben.

Unfallflucht bei der alten Apotheke

Selsingen - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Mauerwerk eines leerstehenden Gebäudes an der Hauptstraße. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Fahrzeugführer mutmaßlich beim Rangieren auf einem Parkplatz gegen eine verklinkerte Außenmauer stieß und diese erheblich beschädigte. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 10.000 Euro.