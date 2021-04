Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Grebenau - Die Lagerhalle einer Firma in der Schlitzer Straße in Grebenau war Ziel von unbekannten Tätern. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (31.03.) und Dienstagmorgen (06.04.) brachen diese die Seiteneingangstür zu einer Fahrzeughalle auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erbeutet. Zwei in der Lagerhalle befindliche Firmenfahrzeuge blieben unberührt. Durch das gewaltsame Öffnen der Lagerhallentür entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell