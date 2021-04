Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Mittwoch, den 31.03.2021, gegen 12:00 Uhr, parkte eine 62-jährige Alsfelderin ihren weißen VW Caddy ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in der "Hersfelder Straße" in Höhe der Hausnummer 49 in Alsfeld. Als sie am Freitag, den 02.04.2021, gegen 09:45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel des Caddys. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße in Richtung stadtauswärts befahren und dabei mit seinem Außenspiegel das Fahrzeug touchiert. Anschließend verließ der Unfallverursacher dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Montag, den 29.03.2021, gegen 15:00 Uhr, parkte ein 64-jähriger Lauterbacher seinen schwarzen Audi A5 in auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses in Alsfeld. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an den beiden rechten Beifahrertüren.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Freitagnachmittag (02.04.), gegen 16 Uhr, parkte ein 34-jährige Alsfelder seinen silbernen Toyota Yaris verbotswirdrig am Farbahnrand im eingeschränkten Halteverbot in der Jahnstraße. Als er am Samstag (03.04.) gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung hinten links am Fahrzeug.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Ober-Ofleiden- Fahrzeug prallt gegen Hauswand

Ober-Ofleiden - Am Montag, den 29.03.2021 gegen 0 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Homberger mit seinem grauen Daimler die Nieder-Ofleidener-Straße von der Ohmstraße kommend in Richtung Nieder-Ofleiden.

Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen PKW die L3126 von Gontershausen kommend in Richtung Nieder-Ofleidener-Straße. Plötzlich bog das unbekannte Fahrzeug entgegen dem Gegenfahrstreifen nach links ab und missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer. Um einen Zusammestoß zu vermeiden wich dieser aus und prallte gegen die Hauswand eines Hauses in der Nieder-Ofleidener-Straße. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Der 34-jähige Daimler-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell