Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrad

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Sonntagnachmittag (04.04) entwendeten Unbekannte in der Zeit von 16:10 Uhr bis 17:10 Uhr ein Mountainbike der Marke "Cube" von einem Fahrradträger in der Straße "Am Linggplatz". Das Fahrrad im Wert von rund 2.600 Euro ist schwarz-matt foliert und hat auffällig neon-rote Griffe und Pedale.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell