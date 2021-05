Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Lkw im Sichtdreieck geparkt

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/A27. Am Mittwoch, den 26.05.2021, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Dörverdener mit seinem Fahrzeuggespann - bestehend aus Sattelzugmaschine und Sattelauflieger - die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd wollte der Fahrzeugführer die Autobahn verlassen. Im Abfahrtsbereich kam das Gespann jedoch nach links von der Fahrbahn ab und im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stehen. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem unverletzten Dörverdener Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Das verunfallte Fahrzeuggespann wurde aufwendig geborgen. Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein enstprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell