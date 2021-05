Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten + Kontrollen + Unfallflucht

Zeugen gesucht u.a.

Cuxhaven (ots)

Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

A27/Schwanewede. Auf regennasser Fahrbahn geriet Dienstagabend ein 25-Jähriger mit seinem Pkw, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich Schwanewede, ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Ein nachfolgender Autofahrer konnte sein Fahrzeug der Marke Skoda gerade noch rechtzeitig abbremsen und einen Zusammenstoß vermeiden. Die dahinter folgende Pkw-Führerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Überfahren von herumliegender Trümmerteile beschädigt. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten schließlich mittels Abschlepper geborgen werden. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt. Die A27 wurde für die Bergungsarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt.

++++++++++++++++++++++++

Kontrollen

Fickmühlen. In den frühen Morgenstunden des 25.05.21 wurde in der Fickmühlener Straße durch die Polizei des PK Geestland ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war eine 21-Jährige aus Nordrhein-Westfahlen auf der A27 mit einem Gespann aus Pkw und Pferdeanhänger unterwegs. Die durch die Fahrzeugführerin erworbene Fahrerlaubnisklasse war für das Gesamtgewicht des Fahrzeuggespanns nicht ausreichend. In beiden Fällen wurden Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++++++++++++++++++++

Radfahrer übersehen

Nordholz. Am 25.05.2021 gegen 09.15 Uhr ereignete sich im Feuerweg/ Ecke Memelstraße ein Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug aus einer untergeordneten Straße, hielt am Stoppschild und übersah beim Anfahren den bevorrechtigten Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei lt. Polizeikenntnis leicht. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

++++++++++++++++++++++++

Unfallflucht / Zeugen gesucht

Balje. Am 25.05.2021 in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz einer Freizeitanlage in der Straße Neuenhof ein Verkehrsunfall. Vermutlich beim Rangieren stieß ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in einer geschätzten Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Hemmoor erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04771 607-0.

