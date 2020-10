Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruch - zwei Täter flüchtig

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher werden am Mittwochabend von einer Zeugin auf frischer Tat erwischt und flüchten. Die 46-jährige Mainzerin kommt gegen 20:40 Uhr in den Hof ihres Anwesens im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld und bemerkt, dass ein Bewegungsmelder im hinteren Bereich des Anwesens ausgelöst hat. Bei der Nachschau erkennt sie zwei Männer die sich mit einem Gegenstand am Hintereingang zu schaffen machen. Als die beiden Einbrecher die Zeugin bemerken, flüchten sie sofort rennender Weise durch das Gartengrundstück in Richtung der Jakob-Steffan-Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mehrerer Funkstreifen der Mainzer Polizeiinspektionen, können die Täter nicht mehr aufgefunden werden. Von den Beamten des Kriminaldauerdienstes wurden Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

