Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche in einem Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (27.05.) um 16:15 Uhr hat ein Wohnungsbesitzer einen Einbruch in seine Wohnung im 2.Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Mülheimer Straße in Gronau festgestellt.

Als er nach Feierabend zuhause ankam, stand sowohl die Tür zu seiner Wohnung als auch die zur Nachbarwohnung offen. Bei Verlassen der Wohnung gegen 09:30 Uhr waren beide Wohnungstüren verschlossen.

Bei beiden Wohnungen wurde die Wohnungseingangstür aufgehebelt. Wie die bislang unbekannten Täter in das Mehrfamilienhaus gelangt sind, ist nicht geklärt. Vermutlich haben sich die Einbrecher gezielt die oberste Etage im Haus ausgesucht, um bei ihrem Vorhaben ungestört zu sein. Schränke und Schubladen wurden durch die Unbekannten offensichtlich durchwühlt.

Aus einer Wohnung fehlte ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich. Was in der anderen Wohnung gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden dürfte jeweils mehrere hundert Euro betragen.

Zum Mehrfamilienhaus wurde der Erkennungsdienst bestellt, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu diesen zwei Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell