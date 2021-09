Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - Recklinghäuser nach Angriff schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.08.2021) griffen drei bis vier Männer einen 30-jährigen Recklinghäuser an der Bushaltestelle am Viehtor an und schlugen auf ihn ein. Er wurde schwer verletzt. Die Unbekannten entfernten sich anschließend in Richtung Bahnhof. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 03.30 Uhr.

Einer der Unbekannten wird wie folgt beschrieben: ca. 22-26 Jahre alt; etwa 1,70m-1,75m groß; kurze, dunkle Haare, eventl. Geheimratsecken; Tätowierung am Hals - mittig, im Bereich des Kehlkopfs.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen während der Tat noch einige Personen etwa 20m - 30m entfernt. Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen, sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell