Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Kollision mit Hauswand

Bild-Infos

Download

Fußgönheim (ots)

Am Freitag, den 21.05.2021 wurde bei der Polizeiwache Maxdorf eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort durch den Geschädigten erstattet. Im Zeitraum vom 18.05.2021 bis 19.05.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand und eine Dachrinne am alten Pfarrhaus in der Hauptstraße. Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass ein LKW oder Traktor bei Gegenverkehr auf den Gehweg auswich, hierbei zu dicht an die Hauswand kam und diese streifte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell