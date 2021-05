Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Liebeserklärung beleidigt (09/0514) 21.05.2021, 04:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein 33-jähriger Speyerer verliebte sich auf den ersten Blick in eine 30-jährige Mitarbeiterin eines Krankenhauses in Speyer. Der Mann gestand ihr seine Liebe und gab an, dass sie die Frau fürs Leben sei. Da die 30-jährige die Avancen nicht erwiderte, beleidigte er diese und weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen, sodass die Polizei kommen und das Hausrecht durchsetzen musste.

