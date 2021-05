Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Zwei jugendliche Ladendiebinnen erwischt

Schifferstadt (ots)

Zwei 15- und 16-jährige junge Frauen haben am Donnerstag versucht, Kosmetikartikel aus einem Supermarkt zu stehlen, indem sie die Ware in die Taschen steckten und an der Kasse lediglich ein Getränk bezahlen wollten. Der Ladendetektiv hat sie jedoch dabei beobachtet und angesprochen. Sie gaben die Ware wieder heraus. Die Polizei hat sie an die Erziehungsberechtigten überstellt.

